İran, Fairford sabotaj iddiasına İngiliz Büyükelçiyi çağırıp resmi açıklama istedi

İran, Fairford sabotaj iddiasına İngiliz Büyükelçiyi çağırıp resmi açıklama istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'ı Fairford'daki 'sabotaj' iddiası nedeniyle Bakanlığa çağırdı. Büyükelçiye İran'a yönelik asılsız suçlamalara ilişkin protesto iletildi. İngiliz yetkililerden resmi açıklama istendi.
İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, ülkede ABD tarafından kullanılan bir üs yakınındaki "terör eylemi" şüphesine ilişkin İran'ı suçlayan açıklamalarına tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter, İran'a yönelik "asılsız suçlamalar" nedeniyle Bakanlığa çağrıldı.
Büyükelçi Shorter'a, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi tarafından İngiltere'nin İran'a yönelik tutumuna ilişkin İran'ın protestosu iletildi.
Tahtrevançi, İngiltere'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ülkedeki askeri üs ve tesislerle destek verdiğini öne sürerek, İngiliz hükümetinin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin görüşlerini Büyükelçi'ye aktardı.
Fairford askeri üssündeki "sabotaj" iddiasının İran'la ilişkilendirilmesine tepki gösteren Tahtrevançi, İngiliz yetkililerden konuya ilişkin resmi açıklama yapılmasını ve İran'a yönelik tutumun gözden geçirilmesini istedi.
Tahtrevançi ayrıca İngiltere'nin ABD ve İsrail'in saldırılarındaki rolü nedeniyle hesap vermesi gerektiğini İngiliz diplomata iletti.
İngiliz Büyükelçi Shorter ise İran'ın protestosunu Londra'ya ileteceğini belirtti.