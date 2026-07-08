ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Hamaney için Irak'ta cenaze töreni düzenlendi
ABD-İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve aile fertlerinin naaşları Irak'ın Necef kentinde düzenlenen cenaze töreniyle Hazreti Ali türbesinde gezdirildi. Törene binlerce kişi katılırken ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Hamaney'in naaşı yarın Kerbela'da da merasimle anılacak, 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek.
ABD-İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'ın Necef kentinde cenaze töreni yapıldı.
Hamaney ve yanında hayatını kaybeden aile fertlerinin naaşları Necef'te Hazreti Ali'nin türbesinde gezdirildi.
Cenaze merasimine binlerce kişi katılırken, tören sırasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
Hamaney'in naaşı dün Uluslararası Necef Havalimanı'na getirilmişti. Naaşı, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve diğer devlet görevlileri ve siyasi parti temsilcileri karşılamıştı.
Ali Hamaney için Kerbela kentinde de cenaze merasimi düzenlenecek.
İran lideri için son tören 9 Temmuz'da Meşhed'de yapılacak ve naaşı bu kentteki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek.