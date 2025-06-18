İran, Düşürülen İsrail İHA'sının Görüntülerini Yayınladı

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İran'ın İsfahan eyaletinde düşürülen İsrail'e ait Hermes 900 tipi insansız hava aracının görüntüleri yayımlandı. İsrail ordusu durumu doğrularken, İran kaynakları İsrail'in saldırıları sonrası birçok hava aracı düşürdüklerini iddia etti. Son çatışmalarda ölü sayısı 224'e ulaştı.

İran, İsfahan'ın doğu bölgesinde düşürüldüğü belirtilen İsrail'e ait "Hermes 900" silahlı insansız hava aracının (SİHA) görüntülerini yayımladı.

Devlet televizyonun haberine göre, hava savunma birlikleri İsfahan eyaletinin doğusunda bir İsrail SİHA'sını düşürdü.

Hermes 900 tipi olduğu kaydedilen İHA'nın üzerinde 8 adet gelişmiş olduğu aktarılan füze olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla, İran'da bir İHA'sının düşürüldüğünü doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamada, gece İsrail İHA'sının İran hava sahasında karadan havaya füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Vurulan İHA'nın İran sınırları içerisine düştüğü aktarılan açıklamada, hava aracından "bilgi sızdırılması riskinin olmadığı" savunuldu.

İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynakları, İsrail'e ait 4 savaş uçağı ve birçok İHA ile SİHA düşürdüklerini duyurmuştu. Ancak düşürüldüğü söylenen uçaklara ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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