Haberler

İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı Haber Videosunu İzle
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından karşılıklı çatışmalar sürerken, İran'a ait insansız hava araçları Dubai Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Saldırı sonrası havalimanındaki uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları günlerdir sürerken bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli ulaşım merkezi olan Dubai Uluslararası Havalimanı, İran dronları ile vuruldu. Saldırı sonrası havalimanında uçuşlar askıya alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım

Liseliler parkı boks ringine çevirdi! İfadeleri çok korkunç
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Ünlü oyuncudan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu

AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu