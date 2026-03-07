İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları günlerdir sürerken bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli ulaşım merkezi olan Dubai Uluslararası Havalimanı, İran dronları ile vuruldu. Saldırı sonrası havalimanında uçuşlar askıya alındı.

Ayrıntılar geliyor...