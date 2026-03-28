Haberler

İran: Dubai'de Ukrayna'ya ait İHA karşıtı sistem deposu imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Dubai'de Ukrayna'ya ait İHA karşıtı sistemlerin bulunduğu bir depoyu vurduğunu açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, saldırının ABD ordusuna destek amacıyla gerçekleştiğini belirtti.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Ukrayna'ya ait ve İran'ın insansız hava araçlarına (İHA) karşı bölgeye getirilen sistemlerin tutulduğu depoyu vurduğunu öne sürdü.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Zülfikari, bölgedeki üslerinin birçok kez vurulması nedeniyle otellere veya sığınaklara taşınan ABD askerlerinin Dubai'de bulunduğu noktaların hedef alındığı saldırılarla eş zamanlı "ABD ordusuna destek amacıyla 21 Ukraynalı askerle Dubai'ye getirilen Ukrayna'ya ait İHA karşıtı sistem deposunun, Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda imha edildiğini" iddia etti.

Zülfikari, "vurulan noktadaki Ukraynalı askerlerin akıbeti hakkında henüz bilgi alınamadığını" ifade etti.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerini ve hedeflerini füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

Amerikan The New York Times gazetesi, üslerin ağır hasar görmesi nedeniyle birçok ABD askerinin bölge genelindeki otellere ve ofis alanlarına taşındığını yazmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı ABD ve İsrail'e destek için bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

