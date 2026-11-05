İran Dışişleri Sözcüsü, Yemen'de İranlı askeri uzman bulunduğu iddiasını reddetti

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İranlı askeri uzmanların Yemen'de bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek, Yemen halkının ülkenin egemenliğini savunmak için dışarıdan herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Bekayi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, İran'ın Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki çatışmalara müdahil olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

AB'nin Yemen halkına yönelik yaptırımlara ve ekonomik ablukaya katılarak ülkedeki ağır insan hakları ihlallerinin ortağı olduğunu savunan Bekayi, Avrupalı yetkililerin sorumluluklarını başkalarına yönelttiklerini ileri sürdü.

İranlı askeri uzmanların Yemen'de bulunduğu yönündeki iddiaları reddeden Bekayi, "söz konusu asılsız haberlerin gerçeklerin üzerini örtmek ve kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmek amacıyla yayımlandığını" belirtti.

Bekayi, Yemen halkının ulusal egemenliğini savunmak için gerekli kapasite ve iradeye sahip olduğunu, bu konuda hiçbir tarafın müdahalesine ihtiyaç duymadığını kaydetti.

Kaynak: AA