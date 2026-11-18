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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli New York Times gazetesini, İran'daki barajlarla askeri tesisler arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin asılsız iddialar yayımlayarak uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinin ihlal edilmesini meşrulaştırmaya çalışmakla suçladı.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, gazetenin İran'daki barajlarla askeri tesisler arasında bağlantı bulunduğu yönündeki haberine tepki gösterdi.

Söz konusu haberin İran'da güçlü tepkilere ve kamuoyunda geniş çaplı rahatsızlığa yol açmasının ardından gazetenin kendisini röportaj için davet ettiğini ancak bu daveti kabul etmediğini belirten Bekayi, New York Times'ın iddialarının dayanaksız olduğunu ifade etti.

Gazetenin profesyonel gazeteciliğin temel ilkelerinden uzaklaştığını savunan Bekayi, İran'a karşı yürütülen savaşta uluslararası insancıl hukuku ve en temel ahlaki ilkeleri hiçe sayan saldırganların söylemlerini yaymaya hizmet ettiğini ileri sürdü.

New York Times'ın eleştirilere verdiği yanıtın açık bir özür ve sorumluluk kabulü içermediğini belirten Bekayi, gazetenin ilk iddiasını farklı ifadelerle savunmaya çalıştığını kaydetti.

Bekayi, "Bir iddianın ifade biçimini değiştirmek, ona belge ve kanıt kazandırmaz ve söz konusu medya kuruluşunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş propagandasının çıkarları doğrultusunda hareket eden bir medya kuruluşunun aynı zamanda profesyonel gazeteciliğin itibarını koruduğunu iddia edemeyeceğini belirten Bekayi, gazetenin kaybettiği güvenilirliği yeniden tesis etmesini beklememek gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA