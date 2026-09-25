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İran Dışişleri, Kolombiya'yı uyuşturucu kartellerinin etkisinde olmakla suçladı

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İran Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın ilişkileri kesme kararına tepki gösterdi. Açıklamada Kolombiya uyuşturucu kartellerinin etkisinde olmakla suçlandı; İran'a yönelik iddialar asılsız denildi, 55 kilogram kokainin Kolombiya'daki nüfuz sahibi kişilerle bağlantısı vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Tahran yönetimine yönelik "terör ve uyuşturucu örgütleriyle bağlantılı olduğu" iddialarını kınayarak, Kolombiya'ya "uyuşturucu kartellerinin etkisi altında bir ülke" suçlamasını yöneltti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya hükümetinin diplomatik ilişkileri sonlandırma kararına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Kolombiya hükümetinin İran'a yönelik "terör ve uyuşturucu örgütleriyle bağlantılı olduğu" suçlaması kınanarak bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Diplomatik ilişkilerin kesilmesine tepki gösterilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya hükümetinin İran aleyhine asılsız iddiaları ve yarım asırdır var olan diplomatik ilişkileri kesmesi karşılıklı saygı ve iki ülke çıkarlarına aykırıdır. Kolombiya hükümetinin ortaya koyduğu iddialar mantığa uymadığı gibi bu karar Siyonist rejim ve ABD'nin baskısı ile alınmıştır."

Açıklamada, Kolombiya'nın "belgelerle de kanıtlandığı üzere uyuşturucu kartellerinin ve terörizmin etkisi altında bulunduğu" ve uyuşturucu konusunda başkalarına vaaz verecek durumda olmadığı ifade edildi.

Son aylarda İran'da ele geçirilen 55 kilogram kokainin Kolombiya'daki nüfuz sahibi kişilerle bağlantısının saptandığı vurgulanan açıklamada, bunun Kolombiya hükümetiyle ilişkilendirilen sınır ötesi organize suçlara dair yeni bulgulardan biri olduğu kaydedildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İran ile diplomatik ilişkilerin sonlandırıldığını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında, İran'la diplomatik ilişkilerin sonlandırılmasına Tahran yönetiminin "terör ve uyuşturucu örgütleriyle iddia edilen bağlantıları" gerekçe gösterildi.

Açıklamada, kararın 19 Eylül'de alındığı ve "ulusal ve bölgesel güvenlik ile uluslararası suçlarla mücadeleye ilişkin hususlara yanıt niteliğinde" olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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