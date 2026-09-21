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İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da Fransızca dil merkezinin mühürlendiğini bildirdi

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İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın İran Büyükelçiliği'ne bağlı Tahran'daki Fransızca dil merkezinin izinsiz faaliyet gerekçesiyle mahkeme kararıyla mühürlendiğini açıkladı. Bakanlık, Fransa'nın iddialarını reddetti, uyarıların dikkate alınmadığını bildirdi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın İran Büyükelçiliği'ne bağlı bir Fransızca dil eğitim merkezinin izinsiz faaliyet gösterdiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla mühürlendiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, başkent Tahran'daki kapatılan Fransızca dil eğitim merkezi hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, Fransa'nın İran Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca dil eğitim merkezinin izinsiz şekilde faaliyet gösterdiği ve bu nedenle mahkeme kararıyla kapatıldığı bilgisi yer aldı.

Bildiride ayrıca, Fransa'nın konuyla ilgili öne sürdüğü iddiaların reddedildiği ve Fransızca dil eğitim merkezinin izin alması gerektiğine dair Fransa'nın İran Büyükelçiliği'ne birçok kez uyarı yapıldığı ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı vurgulandı.

Bakanlık son olarak, Fransız Büyükelçiliği'nin her türlü yasa dışı eylemden kaçınması ve İran'ın kanun ve düzenlemelerine uyması gerektiğinin önemine değindi.

Kaynak: AA
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