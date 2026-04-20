İran Dışişleri Bakanlığı: Şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler konusunda herhangi bir plan yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin Tahran yönetiminin henüz bir planının bulunmadığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansına göre Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin bir soru üzerine Bekayi, "Şu ana yani sizin huzurunuza çıkana kadar, ikinci tur müzakerelerle ilgili bir planımız bulunmamaktadır." dedi.

Washington yönetiminin çelişkili tutumlar sergileyip ateşkes hükümlerini sürekli ihlal ederek diplomatik süreci ciddiyetle takip etmediğini ortaya koyduğunu söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:

"ABD'nin son dönemdeki eylemleri, Lübnan anlaşmalarındaki taahhütlerini yerine getirmemesi, İran'a yönelik deniz ablukası ve ülkemizin ticari gemisine saldırılması Birleşmiş Milletler kararlarına göre açık bir saldırgan eylem örneğidir."

"Tahran, ABD'nin diplomasiye yönelik ihanetlerini unutmayacaktır"

ABD'nin söylemleri ile eylemleri arasında açık çelişkiler olduğunu dile getiren Bekayi, "Bu durum, İran halkının ABD'nin niyetlerine yönelik şüphelerini artırmaktadır. İran, ulusal çıkar ve menfaatlerini önceleyerek, müzakere sürecinin devamına ilişkin uygun kararı verecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 9 aydan kısa bir süre içinde iki kez, müzakereler devam ederken uluslararası hukuku ihlal ederek, İran'ın önde gelen isimlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini kaydeden Bekayi, "Tahran yönetimi, ABD'nin diplomasiye yönelik tekrarladığı ihanetlerini unutmayacaktır." dedi.

"Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorununun nedeni ABD ve İsrail'dir"

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, "Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorununun nedeni ABD ve İsrail'in askeri faaliyetleridir." dedi.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan önce Hürmüz Boğazı'nın güvenlik içinde olduğuna işaret eden İranlı Sözcü, "Bu nedenle uluslararası toplum, bölgenin güvensiz hale gelmesinden dolayı bu iki aktörü sorumlu tutmalı ve suçlu ile mağdur rollerinin yer değiştirilmesine izin vermemelidir." diye konuştu.

"İran Silahlı Kuvvetleri, herhangi bir yeni maceracı girişime yanıt verecektir"

Bekayi, İran'ın ulusal çıkarlarını korumak için hiçbir süre kısıtlaması veya ültimatomu kabul etmediğini söyledi.

Savaşı başlatanın kendileri olmadığını vurgulayan Bekayi, "ABD veya İsrail tarafından herhangi bir yeni maceracı girişim olması durumunda, silahlı kuvvetler güçlü bir şekilde karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

Zenginleştirilmiş uranyum stokunun ABD'ye verilmesine ilişkin bir soru üzerine Bekayi, şunları söyledi:

"Müzakerelerin hiçbir aşamasında, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ABD'ye veya herhangi başka bir ülkeye intikali gündeme gelmemiştir. Esasen bu seçenek İran'ın gündeminde bulunmamaktadır.

Ülkenin kesin tutumu, nükleer kazanımların İran toprakları içinde korunmasıdır ve bu konuda ortaya atılan iddialar reddedilmektedir."