İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Türkçe paylaşım

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkiye'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Erakçi, Ramazan ayı vesilesiyle kardeşlik mesajları verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformundan Türkçe paylaşım yaparak, "Kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Türkçe mesaj paylaştı.

İran'ın, "egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini" belirten Erakçi, "Ramazan'ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, "Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
