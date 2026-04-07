İran: ABD ve İsrail'in Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne Saldırısını Kınıyoruz

TAHRAN, 7 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne düzenlediği saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

İsrail ve ABD savaş uçaklarının pazartesi sabahı üniversiteye düzenlediği hava saldırısında, üniversitenin bilgi teknolojisi merkezi ile merkezin camisinin yakınındaki bir doğalgaz dağıtım tesisinde ciddi hasar meydana geldi.

Erakçi, pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü (MIT) bombalamaya eşdeğer olduğunu belirterek, "Saldırgan İsrail ve ABD, diğer üniversitelerin ardından İran'ın MIT'sini de bombalamıştır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de haftalık basın toplantısında, üniversitenin yer altına nüfuz eden bir bombayla hedef alındığını söyledi.

İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Sarraf ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, savaşın başladığı şubat ayı sonundan bu yana ABD ve İsrail'in İran'da 30'dan fazla üniversiteyi doğrudan hedef aldığını belirtti.

