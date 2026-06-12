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İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı"

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen görüşmelerde İslamabad Mutabakat Zaptı'nın sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmadığını belirtti. Detayların zamanı gelince paylaşılacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Medya kuruluşlarının mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Erakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, ülkesinin şeffaf yaklaşımı doğrultusunda tüm detayların zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. ???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı

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