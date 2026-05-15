Erakçi ve Jaishankar’dan bölgesel istikrar görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı için Yeni Delhi'de bulunan Erakçi, Hint mevkidaşıyla görüştü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ateşkese ilişkin konuları ele alan??????? dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ve bölgesel istikrarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.