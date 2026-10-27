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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ürdünlü mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Ürdünlü mevkidaşı Safedi, bölgesel gelişmeleri telefonda görüştü. Erakçi, İsrail'in soykırım ve yayılmacılık politikalarına karşı ciddi adımlar atılması gerektiğini belirterek Ürdün'ün güneyindeki kilise saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi ve Safedi telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki gelişmelere ilişkin İran'ın tutumunu aktaran Erakçi, İsrail'in soykırım ve yayılmacılık politikalarının sürmesine karşı İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun ciddi adımlar atması gerektiğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının bölge ve dünya üzerindeki yıkıcı sonuçlarına dikkati çeken Erakçi, bölgede güvenliğin yeniden tesis edilmesinin ABD'nin saldırgan ve müdahaleci eylemlerinin durdurulmasına, İsrail'in yayılmacı politikalarının ve savaş kışkırtıcılığının önlenmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Erakçi ayrıca, Ürdün'ün güneyinde bir kiliseye düzenlenen terör saldırısını kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

İki ülkenin dışişleri bakanları, bölgesel barış ve istikrarın korunması için diplomasiden yararlanmanın ve siyasi istişareleri sürdürmenin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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