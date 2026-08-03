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İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nı Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ummanlı mevkidaşı ile bölgesel konuları ele aldı. Sözcü Bekayi, ABD ile müzakerede olmadıklarını, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için yeni güzergah belirlemeye yönelik olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bölgesel konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi ile Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor." demişti.

Umman ile yapılan görüşmelerin, Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu söyleyen Bekayi şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak."???????

Kaynak: AA
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