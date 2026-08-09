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İran: ABD telafi etmeden müzakere yok

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile müzakere yürütmediklerini, arabulucularla mesajlaştıklarını ve ABD'nin mutabakat zaptı ihlallerini telafi etmedikçe görüşmelerin başlamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için şartlarını ABD'ye ilettiklerini de belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile şu anda herhangi bir müzakere yürütmediklerini belirterek, Washington yönetimi mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlamayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, ABD ile temaslar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taraflar arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü belirten Erakçi, "Şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz. Arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi yapılıyor ancak bunun adı müzakere değil." dedi.

Arabulucuların yeniden karşılıklı anlayış zemini oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erakçi, müzakerelerin yeniden başlaması için ABD'nin mutabakat zaptının ihlaline ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Erakçi, "Muhtıranın ihlal edilmesi sona ermediği ve ABD, mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlaması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için öne sürdüğü şartları aracılar vasıtasıyla ABD tarafına iletti

Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen müzakerelere ilişkin ise Erakçi, Umman'la anlaşmaya varılmasının Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlamına gelmediğini yineledi.

Erakçi, "Umman ile yürüttüğümüz müzakereler, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmiyor. Bunun gerçekleşmesi için başka şartların da sağlanması gerekiyor. Bu şartlar, aracılar vasıtasıyla ABD tarafına iletildi." dedi.

Kaynak: AA
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