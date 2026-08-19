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İran-Pakistan Ara buluculuğu Görüşmesi

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüşerek bölgedeki son gelişmeleri ve İran-ABD arasındaki diplomatik çözüm çabalarını ele aldı. Pakistan, 17 Haziran'da imzalanan ancak uygulanamayan mutabakat sürecinde arabuluculuk rolüne devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ile bölgedeki son gelişmeleri ve diplomatik çözüm çabalarını ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, tarafların bölgedeki son gelişmeler ve mevcut durumu ele aldığı, siyasi ve diplomatik çözümlerin ilerletilmesi ile karşılıklı istişare ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çabaları değerlendirdiği belirtildi.

Pakistan, İran ile ABD arasında 17 Haziran'da imzalanan ancak Tahran-Washington arasındaki çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamayan mutabakat sürecinde arabuluculuk rolünü üstlenmişti.

Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi de geçen hafta İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere başkent Tahran'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
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