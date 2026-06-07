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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İngiliz mevkidaşı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bölgesel meseleleri ve Lübnan'daki durumu görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve arabulucu Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bölgesel meseleler hakkında görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının resmi Telegram hesabına göre Erakçi, Cooper ve Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgesel meseleler ile İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılar ve İran'ın, Lübnan'a yönelik saldırılara karşılık olarak İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılar ele alındı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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