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TAHRAN, 20 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Gazze ablukasının kaldırılması ve insani yardım sevkiyatlarının kolaylaştırılması amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan acil bir dışişleri bakanları toplantısı düzenlemesini talep etti.

Erakçi perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'deki olumsuz insani koşullara dikkat çekerek ablukanın kaldırılması için acil adım atılması çağrısında bulundu.

Erakçi, "İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nden acil bir dışişleri bakanları toplantısı düzenlemesini talep ettim" ifadesini kullandı.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren Hamas ile İsrail arasındaki ateşkese rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 74.700'ü aştı.

Kaynak: Xinhua