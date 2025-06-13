İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail'e Sert Cevap

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in saldırganlığına itidal çağrılarını reddetti ve İran'ın cevabının BM Şartı'na uygun şekilde sert olacağını söyledi. Görüşmede, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, bölgedeki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'e karşı saldırıların ardından gelen itidal çağrılarını reddederek, " İran'ın İsrail'in saldırganlığına cevabı, BM Şartı'na uygun olarak sert ve kararlı olacak." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erakçi, İsrail'in İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, nükleer tesislerine ve yerleşim alanlarına saldıran eylemlerini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İran'ın, İsrail saldırganlığı karşısında başlattığı eylemlerine karşılık itidal çağrılarının "haksız" olduğunu belirten Erakçi, "İran'ın İsrail'in saldırganlığına cevabı, BM Şartı'na uygun olarak sert ve kararlı olacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ise bölgede artan gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, tüm taraflardan itidal ve diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi yönünde umutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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