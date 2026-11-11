İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BM ve UAEA'dan ABD'nin ödül kararını kınamalarını istedi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanlığının İran'ın nükleer programına ilişkin bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıklamasına tepki göstererek, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) söz konusu açıklamayı kınamalarını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, ABD Dışişleri Bakanlığının İran'ın nükleer programına ilişkin bilgi karşılığında 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi Başkanı Sanita Pavluta-Deslandes ve UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye bir mektup gönderdi.

Erakçi, mektubunda ABD'nin açıklamasını "nefret verici ve üzücü" olarak nitelendirerek, uluslararası kuruluşlardan konuya ilişkin açık bir tepki göstermelerini ve açıklamayı kınamalarını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanlığının "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında duyurduğu ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) da yeniden paylaştığı açıklamanın İran'ın barışçıl nükleer programının güvenliği açısından ciddi endişelere yol açtığını belirten Erakçi, söz konusu girişimin nükleer tesisler, ekipmanlar, bilim insanları ve uzmanlar hakkında gizli bilgi toplanmasını ve casusluk faaliyetlerini teşvik ettiğini ifade etti.

Erakçi, bu durumun nükleer bilim insanları ve teknik personelin hedef alınması, nükleer tesislerin güvenliğinin tehlikeye girmesi ve sabotaj riskinin artması sonucunu doğurabileceğini belirtti.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) 4. maddesi kapsamında barışçıl amaçlarla nükleer araştırma yapma, nükleer enerji üretme ve kullanma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Erakçi, ABD'nin girişiminin bu hakkı zayıflatmaya yönelik olduğuna işaret etti.

UAEA denetimindeki nükleer tesislere ilişkin gizli bilgilerin talep edilmesinin ajansın denetim sisteminin güvenilirliği ve bağımsızlığı konusunda soru işaretleri oluşturduğunu kaydeden Erakçi, denetimler kapsamında elde edilen bilgilerin istihbarat ve casusluk faaliyetlerinde kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Erakçi, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyinden ABD'nin açıklamasının uluslararası barış ve güvenliğe olası etkilerine dikkat çekmelerini, nükleer tesisler ile çalışanların güvenliğine yönelik tehditleri ele almalarını ve Washington yönetimini sorumlu tutmalarını istedi.

UAEA Başkanı Grossi'ye de çağrıda bulunan Erakçi, ajansın denetim faaliyetlerinde gizlilik, tarafsızlık ve kurumsal bağımsızlığın korunmasını, denetimler sırasında elde edilen bilgilerin başka amaçlarla kullanılmasının önlenmesini ve konunun UAEA Yönetim Kuruluna taşınmasını talep etti.

Kaynak: AA