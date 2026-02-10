İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ordudan üst düzey askeri yetkililerle buluştu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, aralarında İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi'nin de bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Erakçi, İran ordusunda görevli askeri yetkililerle görüştü.

Görüşmede sırasında Erakçi, ABD ile Umman'da yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Müzakerelerde karşı taraftan ciddiyet görürsek, İran da tamamen ciddidir. Süreci, karşı tarafa güvenmeden ve silahlı kuvvetlerimize dayanarak gözümüz açık biçimde ilerleteceğiz. Saha ve diplomasi birbirinin devamıdır." dedi.

Hatemi ise "Silahlı kuvvetler olarak tam hazırlık içindeyiz. Düşman saldırırsa bugüne kadar ne gördüğü ne de tecrübe ettiği bir cevapla karşılaşacak. Savunma ve diplomasi tek bir alandır." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki müzakere görüşmeleri

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat'ta Umman'da yeniden yapılmıştı.

Müzakereler, İran-ABD arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.