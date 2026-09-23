İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Almanya'nın İsrail'e silah desteğini eleştirdi

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TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile yaptığı görüşmede, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdiği silah ve siyasi desteğin, İsrail'in bölgede işlediği suçlara devam etmesinin nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

İran Devlet Televizyonu'na göre, Erakçi ve Wadephul, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede Erakçi mevkidaşına hitaben, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdiği silah ve siyasi desteğin, İsrail'in bölgede işlediği suçlara devam etmesinin nedenlerinden biri olduğunu vurgulayarak, işlenen suçlara ortak olunmasına son verilmesi ve İsrail'in hesap vermesi gerektiğini söyledi.???????

Erakçi ayrıca, hiç kimsenin İran'ın müzakere sürecindeki iyi niyetini ve yine İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarını görmezden gelemeyeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin İran'dan kaynaklanmadığını vurguladı.

Kaynak: AA