İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırı hakkında konuştu Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin Hark Adası'na saldırısıyla, komşu ülkelerin topraklarını bir üs olarak kullandığı gerçeğinin "su götürmez bir açıklık" kazandığını belirtti.

Erakçi, ABD merkezli MS NOW televizyonunda, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları hakkındaki soruları cevaplandırdı.

ABD tarafından İran'ın Hark Adası'na yapılan saldırıyı değerlendiren Erakçi, "Bu saldırıları komşularımızın topraklarından gerçekleştirdiler. Artık, bize bu tür roketlerle saldırmak amacıyla komşularımızın topraklarını bir üs olarak kullandıkları gerçeği, su götürmez bir açıklık kazanmıştır." dedi.

Erakçi, söz konusu saldırıları "an be an" takip ettiklerini belirterek, roketlerin birinin Ra'sül-Hayme'den, diğerinin ise Dubai kentine çok yakın bir mevkiden olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarından ateşlendiğinin "netlik kazandığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yasaklanmasıyla ilgili soruya, "Aslına bakarsanız, Hürmüz Boğazı şu an itibarıyla geçişlere açıktır. Boğaz, yalnızca düşmanlarımıza, yani bize saldıran taraflar ve müttefiklerine ait tankerlerle gemilerin geçişine kapatılmıştır." sözleriyle cevap verdi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney'in yüzünde kalıcı hasar bırakacak şekilde yaralandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve görevine devam edeceğini savunan Erakçi, liderlerin başına bir şey gelmesi durumunda da sistemin işlemeye devam edeceğini ifade etti.

Erakçi, Rusya veya Çin'in İran'a askeri destek ve istihbarat sağlayıp sağlamadığına yönelik soruyu, "Rusya ve Çin bizim stratejik ortaklarımızdır. Geçmişte bu ülkelerle yakın bir işbirliğimiz olmuştur ki bu işbirliği halen devam etmektedir ve bu kapsamın içine askeri işbirliği de dahildir. Bu konunun herhangi bir detayına girmeyeceğim." şeklinde yanıtladı.

BMGK'nin kınama kararını eleştirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İran'ın komşu ülkelerine attığı füzelerle ilgili Tahran yönetimini kınayan bir karar tasarısının kabul edildiği hatırlatılan Abbas Erakçi, Konsey'in aldığı kararlarda ve yayımladığı tasarılarda "adalet eksikliği" olduğunu kaydetti.

Erakçi, "Düşünsenize Güvenlik Konseyi'nin, kendimizi savunduğumuz için bizi kınaması, buna karşılık bu saldırganlığı başlatan ABD ve İsrail'i kınamaması nasıl mümkün olabilir? Dolayısıyla, eğer işlerlik kazanabilecek, adil ve hakkaniyetli bir karar veya tasarı istiyorlarsa, herhangi bir olayın tüm yönlerini göz önünde bulundurmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelerdeki sivil bölgeleri hedef aldıkları iddiasını kabul etmeyen Erakçi, sadece bu ülkelerdeki "Amerikan üslerini, tesislerini, varlıklarını ve çıkarlarını" hedef aldıklarını söyledi.

Erakçi, Cenevre'deki görüşmelerde ABD tarafını nükleer silahla vurma tehdidine bulunduğu iddiaları konusunda ise "Haksız ve gayrimeşru bir saldırganlık eylemini meşrulaştırmak istiyorlar. Ben hiçbir zaman nükleer bomba üreteceğimizi söylemedim." diyerek, 26 Şubat günü Cenevre'de yaşananların "gerçek hikayesinin" bir gün ortaya çıkmasını umduğunu dile getirdi.

"Citibank'ı hedef aldık"

Diğer yandan İran devlet televizyonu Erakçi'nin konuşmasından detaylara yer verdi.

İki gün önce ABD'nin bir İran bankasını hedef aldığını hatırlatan Erakçi, "Bu nedenle biz de aynı şekilde misilleme yapmaya karar verdik ve çevredeki şehirlerde (komşu ülkelerde) bulunan Amerikan Citibank'a ait bir binayı hedef aldık." ifadesini kullandı.

Erakçi, verdikleri karşılığın "dişe diş, göze göz" ilkesi çerçevesinde olduğunu belirtti.

Öte yandan, İran devlet televizyonu, yüksek bir binadaki patlamayı gösteren görüntüyü "Milli Bank ve Sepah Bank'a yapılan saldırının intikamı olarak Dubai'deki (BAE) Citibank kulesi hedef alındı" başlığıyla yayınladı.

Citibank, 12 Mart'ta ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İran'ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alacağı yönündeki tehdidinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) şubelerini kapatma kararı aldığını açıklamıştı.