İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'de Katarlı arabulucularla görüşecek

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TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD'de bugün arabulucularla görüşeceği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Erakçi, İran ile ABD arasında arabulucuk yapan Katarlı isimlerle görüşecek.

Erakçi daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin ABD tarafına sunulan şartlarla ilgili arabuluculardan henüz cevap almadıklarını ve cevabın beklenildiğini söylemişti.

Arabulucuların ABD'nin, İran'ın şartlarına verdiği cevabı İranlı heyete iletmesi bekleniyor.

Kaynak: AA