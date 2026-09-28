İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'de Katarlı arabulucularla görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'de Katarlı arabulucularla görüşecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bugün ABD'de, İran ile ABD arasında arabuluculuk yapan Katarlı isimlerle görüşeceği bildirildi. Görüşmede arabulucuların, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin İran'ın şartlarına verdiği cevabı İranlı heyete iletmesi bekleniyor.
TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD'de bugün arabulucularla görüşeceği bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Erakçi, İran ile ABD arasında arabulucuk yapan Katarlı isimlerle görüşecek.
Erakçi daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin ABD tarafına sunulan şartlarla ilgili arabuluculardan henüz cevap almadıklarını ve cevabın beklenildiğini söylemişti.
Arabulucuların ABD'nin, İran'ın şartlarına verdiği cevabı İranlı heyete iletmesi bekleniyor.
Kaynak: AA