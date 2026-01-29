İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Yarın Türkiye'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Türkiye'ye geliyor. Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan'ın görüşmede, " Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkat çekmesi, mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi" bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle yapacağı görüşmelerde, tarihi bağlara sahip iki ülke olan Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah bakımından kilit önemde olduğunu dile getirmesi, Türkiye'nin, 2014 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalarla ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurgulaması, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi, bu çerçevede iki ülke arasında sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi öngörülüyor.

"Türkiye katkı sunmaya hazır"

Fidan'ın görüşmede, Türkiye'nin İran'da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, İran'ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydetmesi, Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkat çekmesi, mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi bekleniyor.

Görüşmede, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde yardım için hazır olduğunu kaydetmesi de beklenen Fidan'ın ayrıca terör örgütü PKK'nın İran kolu PKK/PJAK'ın son dönemde İran'daki karışıklıklarda oynadığı rolü dikkate getirerek, son hadiselerin, PJAK'ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran'ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının altını çizeceği belirtiliyor.

Gazze Barış Planı

Bakan Fidan'ı görüşmede, Gazze Barış Planı'nda ikinci aşaması kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılması dahil olmak üzere, Türkiye'nin sahada somut adımların hızla hayata geçirilmesine öncelik verdiğini vurgulaması da öngörülüyor.

Gazzelilerin kendi topraklarında kalmalarını ve huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını mümkün kılacak şartların oluşturulmasını teminen, Gazze'nin yeniden imarının desteklendiğini kaydetmesi beklenen Fidan'ın, İsrail'in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında başta bölge ülkelerinin dayanışma ve işbirliği anlayışıyla hareket etmesi gerektiğine dikkati çekeceği de kaydediliyor.

Görüşmede ayrıca Suriye'de barış ve güvenliğin pekiştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirteceği öngörülen Bakan Fidan'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması gerekliliği çerçevesinde Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın eksiksiz şekilde uygulanmasının önemini vurgulaması, DEAŞ mahkumlarının transferinde bir zafiyet yaşanmaması için Suriye'de ateşkesin muhafaza edilmesinin önemine işaret etmesi öngörülüyor.