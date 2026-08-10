İran'dan ABD'ye Müzakere Uyarısı: İhlaller Sürerse Görüşme Olmaz
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'nin ikili mutabakat zaptını ihlal etmeye devam etmesi halinde müzakerelerin yeniden başlamayacağını belirtti. Erakçi, şu an iki taraf arasında müzakere yürütülmediğini, sadece aracılar üzerinden mesaj alışverişi yapıldığını ve ABD'nin ihlalleri telafi etmeden görüşmelerin mümkün olmadığını vurguladı.
TAHRAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'nin yakın zamanda imzalanan ikili mutabakat zaptını ihlal etmeye son vermemesi halinde iki ülke arasındaki müzakerelerin yeniden başlayamayacağını söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın pazar günü bildirdiğine göre, Tahran'da düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Erakçi, an itibarıyla iki taraf arasında herhangi bir müzakere yürütülmediğini belirtti.
Erakçi, "Aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapılsa da, bu sürece müzakere diyemeyiz" dedi.
Bazı aracı ülkelerin müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini kaydeden Erakçi, ABD tarafının mutabakat zaptını ihlal etmeye son verip ihlallerini telafi etmedikçe bunun mümkün olmadığını belirtti.