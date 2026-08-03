İran'dan terör gruplarına sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı, "terör unsurları" olarak adlandırdığı grupları ülkeye yönelik saldırılara katılmamaları konusunda uyardı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı, "terör unsurları" olarak tanımladığı gruplara hitaben açıklama yayımladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, isim vermeden söz konusu grupları uyararak, en küçük bir hata yapmaları halinde İran'ın onlar için mezara dönüşeceğini belirtti.

İran Ordu Komutan Danışmanı Tuğgeneral Mücteba Caferi, bugün yaptığı açıklamada Özel Kuvvetler Komandolarının (yeşil bereliler) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve Erbil'de rejim karşıtı silahlı gruplara 14 kara operasyonu düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA