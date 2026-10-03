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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD'ye İran için Husiler mutabakatını örnek gösterdi

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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhibbi, ABD'nin Husilerle vardığı mutabakatı örnek göstererek Washington'ın İran konusunda benzer yaklaşım benimsemesinin akıllıca olacağını söyledi. Muhibbi, ABD'nin yaklaşık 16 aydır İran'la çatışmasına rağmen hedeflerine ulaşamadığını savundu.

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin Husilerle vardığı mutabakatı örnek göstererek, Washington'ın İran konusunda da benzer bir yaklaşım benimsemesinin akıllıca olacağını söyledi.

Yarı resmi "defapress" haber ajansına konuşan Muhibbi, ABD'nin hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

Muhibbi, ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilerle çatışmaktan vazgeçip mutabakat zaptı imzalamasına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı tecrübeyi İran konusunda da uygulaması akıllıca olurdu. Yaklaşık 16 aydır İran'la çatışma halinde olmasına rağmen ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadığı gibi sayısız ekonomik, siyasi ve sosyal sorunla da karşılaştı. Bu nedenle geçmiş deneyimlerinden ders çıkararak İran'ın koşullarını kabul etmesi daha iyi olur."

Trump'ın yapay zeka gücü oluşturma fikrine dair ise Muhibbi, bunun yeni olmadığını belirterek, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda yapay zekadan yararlandığını ve bu teknolojinin önemli rol oynadığını savundu.

Muhibbi, "Yapay zeka, uydulardan, radarlardan, termal sensörlerden ve insansız hava araçlarından veri aldı, bunları analiz etti, hedefi belirledi, ateş emri verdi ve hatta geri bildirim emirleri bile verdi. Tüm bunlar yapay zeka tarafından yapıldı." diye konuştu.

Trump'ın önerisinin yeni olmadığını ve "korku yaratmaya yönelik psikolojik bir operasyon" niteliği taşıdığını savunan Muhibbi, "Biz de onların karşısında boş durmadık. Aksine yapay zeka dahil her türlü teknolojiden yararlanıyoruz." dedi.

Sözcü Muhibbi, ABD'nin İran'a karşı hedeflerine ulaşamadığını ve gelecekte de ulaşamayacağını öne sürdü.

Kaynak: AA
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