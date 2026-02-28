ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'e Yönelik İlk Misilleme Saldırılarını Başlattı

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) İsrail'e yönelik "ilk misilleme saldırılarını" başlattığını duyurdu.

İran'a bağlı yarı resmi Mehr News Agency'nin aktardığına göre IRGC tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail'in son askeri operasyonlarına karşılık olarak başlatıldığı belirtildi. Açıklamada operasyonun "ilk aşamasının" devreye alındığı ifade edilirken, saldırıların kapsamı ve hedeflerine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan İran basınında, İsrail'e fırlatılan füzelerin isabet ettiği noktalar olduğu öne sürülen görüntüler yayımlandı.Füzelerin Galile ve Hayfa bölgelerine isabet ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA