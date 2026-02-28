Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'e Yönelik İlk Misilleme Saldırılarını Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e karşı ilk misilleme saldırılarını başlattığını açıkladı. Saldırıların detayları hakkında bilgi verilmediği belirtilmesine rağmen, İsrail'e fırlatılan füzelerin bazı noktalara isabet ettiği öne sürüldü.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) İsrail'e yönelik "ilk misilleme saldırılarını" başlattığını duyurdu.

İran'a bağlı yarı resmi Mehr News Agency'nin aktardığına göre IRGC tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail'in son askeri operasyonlarına karşılık olarak başlatıldığı belirtildi. Açıklamada operasyonun "ilk aşamasının" devreye alındığı ifade edilirken, saldırıların kapsamı ve hedeflerine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan İran basınında, İsrail'e fırlatılan füzelerin isabet ettiği noktalar olduğu öne sürülen görüntüler yayımlandı.Füzelerin Galile ve Hayfa bölgelerine isabet ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Murat Kurum bunu beklemiyordu
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?