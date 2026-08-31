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İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını düşürdü, BAE'deki ABD üssünü İHA'larla vurdu

İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını düşürdü, BAE'deki ABD üssünü İHA'larla vurdu
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TAHRAN, 31 Ağustos (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) hava savunma füzeleriyle düşürdüklerini duyurdu.

TAHRAN, 31 Ağustos (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) hava savunma füzeleriyle düşürdüklerini duyurdu.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın Devrim Muhafızları'nın açıklamasına dayandırdığı pazartesi günkü haberinde, İHA'nın Körfez sularına düştüğü belirtildi.

Öte yandan İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Minhad Hava Üssü'nü İHA'larla vurduğunu açıkladı.

Devlet televizyonunun bildirdiğine göre ordu yaptığı açıklamada "El Minhad Üssü'nde ABD helikopterlerinin ve personelinin konuşlandığı" bölgeleri onlarca İHA'yla hedef aldıklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca, saldırının pazar gecesi Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na düzenlenen ve çok sayıda askeri personel ile sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan ABD saldırısına yanıt niteliğinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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