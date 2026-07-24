Haberler

İran Devrim Muhafızları: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, öldürülen her İranlıya karşı bir ABD askerinin etkisiz hale getirileceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, öldürülen her İranlıya karşı bir ABD askerinin etkisiz hale getirileceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Abdullahi, ABD saldırılarında hayatını kaybeden İranlılara ilişkin açıklama yaptı.

Abdullahi, "Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek." ifadesini kullanarak, bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den

Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu o liderden
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı

Peynir fabrikasının kurnazlığına bakın! Rekor para cezası kesildi
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim

Anlaşılmasın diye yıllarca aynı oyunu oynamış
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme