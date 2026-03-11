İran, ABD Teknoloji Şirketlerinin Bölgedeki Altyapılarını ve Bankaları "Yeni Hedefler" Arasında Gösterdi

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni hedefinin, ABD ve İsrail bağlantısı bulunan ya da teknolojilerini askeri amaçlı bu ülkelere kullandıran teknoloji şirketleri, ekonomik merkezler ile bankaların bölgedeki ofisleri ve altyapıları olduğu iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamada bulunduğu İran devlet haber ajansı, ABD ve İsrail bağlantısı bulunan ya da teknolojilerini askeri amaçlı bu ülkelere kullandıran teknoloji şirketleri, ekonomik merkezler ile bankaların bölgedeki ofisleri ve altyapılarının yeni hedefler olabileceğini ileri sürdü.

Haberde, "İran'ın yeni hedefleri" olarak nitelendirilen söz konusu noktaların isimleri ve yerleri yayınlanarak, "Bölgesel savaşın kapsamı altyapı savaşına doğru genişledikçe, İran'ın meşru hedeflerinin kapsamı da genişliyor" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan listede, " Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia ve Oracle" gibi ABD merkezli teknoloji şirketleri yer alırken bulut tabanlı hizmetlere ait ofis ve altyapıların İsrail'de çeşitli şehirlerin yanı sıra bazı Körfez ülkelerinde de bulunduğu kaydedildi.

İran ayrıca, ülkeye ait bir bankaya saldırı düzenlendiğini öne sürerek, bölgede ABD ve İsrail bağlantılı "ekonomik merkezler ve bankaları" hedef alabileceğini açıkladı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı olduğu belirtilen Hatam el-Enbiya Karargahı'nın sözcüsü, "Düşman, bölgede ABD'ye ve siyonist rejime ait ekonomik merkezleri ve bankaları hedef almamız için ellerimizi serbest bıraktı. Bölge halkı bankaların bir kilometre yakınında bulunmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA