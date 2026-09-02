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İran'dan ABD'ye Sert Tehdit ve Misilleme Uyarısı

İran'dan ABD'ye Sert Tehdit ve Misilleme Uyarısı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'ın güneyindeki hedeflere yönelik saldırılarına karşılık verileceğini duyurdu.

(İSTANBUL) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'ın güneyindeki hedeflere yönelik saldırılarına karşılık verileceğini duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı yazılı açıklamada, ABD ordusunun ülkenin güneyinde aralarında bazı sivil bölgelerin de bulunduğu çok sayıda noktayı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdı ve savaşçıların Hürmüz Boğazı'na müdahale eden yabancı güçleri bastırma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları, saldırılara "pişmanlık verici" bir karşılık verileceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca İran ordusunun ABD'ye ait 50'nci MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğü öne sürüldü.

İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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