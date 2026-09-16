İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda MQ-9 tipi İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında gece saatlerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 02.29'da Keşm Adası semalarında MQ-9 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca bunun düşürülen 52'nci MQ-9 tipi İHA olduğu kaydedildi.

ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde Keşm Adası açıklarında patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA