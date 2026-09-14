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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler uygulandı.

Kaynak: AA
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