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Devrim Muhafızları: İran'ın güvenliği ve bağımsızlığına yönelik her saldırıya kararlı karşılık verilecek

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İran Devrim Muhafızları, ülke güvenliğine yönelik her türlü saldırıya kararlı ve 'unutulmayacak' bir yanıt verileceğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güvenliği ve bağımsızlığının korunması için her türlü saldırıya kararlı ve "unutulmayacak" bir karşılık verileceğini bildirdi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İran'ın güvenliği, bağımsızlığı ve onurunun; inanç, milli birlik, muharebe hazırlığı, caydırıcılık ve istihbarat hakimiyetiyle korunduğu belirtildi.

Açıklamada, Devrim Muhafızlarının ülkeye yönelik her türlü saldırı ve "düşman maceracılığına" karşı kararlı ve "unutulmayacak" bir yanıt vermeyi taahhüt ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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