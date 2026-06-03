Haberler

İran: ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve İHA saldırılarıyla hedef aldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu. Saldırı, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına misilleme olarak yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Bunun ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin bölgedeki ülkelerden birinde bulunan hava üsleri ve Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'na füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Daha önce, saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'ın Hark Adası'na doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak

Özel'den Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Tarih de saat de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı

Kılıçdaroğlu'nun afişleri şehri karıştırdı! Valilikten açıklama geldi
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti

Odunla vura vura katletti! Cani her yerde aranıyor
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! En ucuzu dahi dudak uçuklattı
Bertuğ Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var

Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası'nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı

Kıyafet giymeden tüm vücudunu futbolcuların fotoğrafıyla kapladı