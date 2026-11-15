Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'de ABD radarını 6 İHA ile vurduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma radarının 6 İHA ile hedef alındığını duyurdu. Açıklamada saldırının misillemenin 2. aşaması olduğu ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava savunma sistemi radarının 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD ordusunun saldırısına karşılık misillemenin 2. aşaması olduğu belirtilen saldırıda, Bahreyn'deki Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait radarın, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 6 İHA ile hedef alındığı ifade edildi.

İHA'ların hedeflerini tam isabetle vurduğu öne sürülen açıklamada, saldırının Bahreyn'in farklı bölgelerinde duyulduğu vurgulandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında halka en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu. Bakanlığın açıklamasında tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dünkü açıklamasında, Sirik kentine saldırıya karşılık olarak, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Spor salonunda korkunç ölüm! Koşu bandından pencereye savruldu

“Allah ölümün de hayırlısını versin” dedirten görüntü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi51

10 Kasım paylaşımı olay olmuştu! Hacı Yakışıklı'dan geri adım

Sergen Yalçın'dan değişim sinyali

Fransa'ya karşı yapacağı değişimi açıkladı
Transfer haberini Başakşehirli Shomurodov verdi! Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Fransa’da protestolarda 5. tur! Polisten göstericilere cop ve biber gazıyla müdahale

Polis yine hiç acımadı! Sokağa çıkan binlerce kişiye sert müdahale

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve eşi Antalya'da gün batımını izledi

O lideri daha öne hiç böyle görmediniz! Antalya'da kartpostallık poz
Mbappe Türkiye maçında oynayacak mı? Zidane'dan açıklama

Türkiye'ye karşı oynayabilecek mi? Açıklandı
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakana yaptığı özel şakayı tüm salon duydu

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Mikrofon açık kalınca rezil oldular