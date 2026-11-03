İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait üç İHA'yı Keşm ve Hürmüz'de önledi

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TAHRAN, 3 Kasım (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, hava savunma sistemlerinin, ülkenin güneyindeki hava sahasında ABD'ye ait üç insansız hava aracını (İHA) önlediğini duyurdu.

Ordu pazartesi günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, MQM-170 Outlaw tipi iki İHA'nın Keşm Adası üzerindeki hava sahasında engellendiğini, MQ-9 Reaper tipi bir İHA'nın ise Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki sularda düşürüldüğünü belirtti.

The Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı pazartesi günkü haberinde ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nda yer alan stratejik öneme sahip Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Haberde, "ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik anlaşma olasılığını öne sürdüğü son haftalarda Washington'ın İran'a karşı gizlice bir dizi küçük çaplı saldırı düzenlediğine" dikkat çekilerek, bunun, bu saldırıların sonuncusu olduğu belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik çabaların arttığını kaydetti. Erakçi bununla beraber ABD'nin, askeri saldırılarını artırması halinde "eskisinden çok daha ağır ve şiddetli" bir yanıt verileceği uyarısında bulundu.

İran medyasında salı günü sabah saatlerinde yer alan haberlerde, Keşm Adası'nda birden fazla patlama yaşandığı bildirildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, niteliği bilinmeyen patlamaların sesleri, ülkenin güneyindeki Hengam Adası ve liman kenti Bender Abbas'ta da duyuldu.

Kaynak: Xinhua