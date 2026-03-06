İran ordusu: ABD'ye ait BAE ve Ürdün'de konuşlu radar ve erken uyarı sistemleri vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'de konuşlu ABD'ye ait radar ve ufuk ötesi erken uyarı sisteminin, füze ve insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "BAE ve Ürdün'de konuşlu ABD'ye ait THAAD radar sistemi ile Katar'da bulunan FPS-132 ufuk ötesi radar sistemi (Çöl Gözü) füze ve İHA birlikleri tarafından imha edilmiştir." ifadeleri kullandı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.