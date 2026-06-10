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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı altına aldığını duyurdu. ABD'nin güney İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak yapılan saldırıda, Sirik'te 2 su deposu vuruldu ve 1 iletişim kulesi hasar gördü. Çatışmaların devam ettiği ve daha ağır karşılıklar verileceği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı altına aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.

ABD'nin "sahte bahanelerle" Cask, Sirik ve Keşm'de çeşitli noktalara saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırılarda Sirik'te 2 su deposunun vurulduğu ve 1 iletişim kulesinin de hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın, sabah yerel saatle 02.30'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu İHA'larla saldırı altına aldığı ifade edildi.

ABD güçleri ile çatışmaların devam ettiği ve Devrim Muhafızları Ordusu birliklerinin saldırılara karşılık verdiği bildirilen açıklamada, ABD tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar verileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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