Hürmüz Anlaşması Boğazın Açılacağı Anlamına Gelmiyor

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin varılacak herhangi bir anlaşmanın boğazın derhal açılması anlamına gelmediği belirtildi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), ismi açıklanmayan bir kaynağın konuya ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Açıklamada, gemi geçiş düzenlemelerine ilişkin görüşmelerin yalnızca İran ile Umman arasında yürütüldüğü, ABD ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı öne sürülerek, İran ile Umman arasında bir anlaşmaya varılsa dahi bunun Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması anlamına gelmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve "ihlallerini düzeltmesine" bağlı olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun yayın organı ise anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA