Haberler

İran devlet televizyonu: Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BENDER İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

BENDER İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu.

Hürmüzgan Valiliği yaptığı açıklamada, Keşm Adası'nda duyulan seslerin denizden geldiğini ancak sesin kaynağına ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirtti.???????

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black (DDG-119) ve USS John Paul Jones (DDG-53) adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek

Dünyanın beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar
Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı

Galatasaray Lizbon'da kaybetti, Trabzonspor çuvalla para kazandı
Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu

Gittiği ülkede ölümden dönmüş! Başbakan itiraf etti
Okan Buruk'un büyük isyanı: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş

Hedefinde o isim var: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Listede Erdoğan da var! Tüm gözler cumartesi gününe çevrildi

Lucas Torreira'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız

Hakeme değil, kendi takımına isyan etti
Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç

F.Bahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico karşılaştı! İşte kazanan