İran: Yüzde 60 seviyesindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye düşürmek mümkün

Güncelleme:
İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, uranyum zenginleştirme oranlarının yüzde 60'dan yüzde 20'ye düşürülmesinin mümkün olduğunu belirtti. ABD ile müzakerelerin önemine dikkat çeken Şemhani, olası bir saldırının büyük bir krize yol açacağı uyarısında bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ülkesindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ve ABD ile olası müzakerelere ilişkin, "Yüzde 60 seviyesindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye düşürmek mümkün." dedi.

Şemhani, Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması için bir neden bulunmadığını söyleyen Şemhani, "Karmaşık aşamalara ihtiyaç yok. Eğer endişeleniyorlarsa yüzde 60 seviyesindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye düşürmek mümkün ancak bunun bedeli ödenmeli." ifadelerini kullandı.

Şemhani, İran'daki zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin ise, "Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının miktarı henüz bilinmiyor çünkü bir kısmı enkaz altında kaldı ve bunu çıkarmak tehlikeli olduğu için bu yönde bir girişim henüz gerçekleşmedi." dedi.

İran'ın yalnızca ABD ile müzakere yürüttüğünü ve müzakere konusunun da nükleer mesele olduğunu hatırlatan Şemhani, adil bir yaklaşım ve tehdit ortamından uzak bir zeminde anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu belirtti.

ABD'nin olası İran saldırısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şemhani, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının büyük bir krize dönüşeceği dile getirdi.

Şemhani, askeri kıyafet giyerek katıldığı televizyon programında, askeri manada hazır olmanın savaşı kabullenmek anlamına geldiğini belirterek, "(Askeri kıyafet) Bu pratik bir mesajdır. Biz hazırız. Her türlü senaryoya hazırız. Eğer Amerika İran'a saldırırsa, biz de kesinlikle İsrail'e saldıracağız. Çünkü İran bu iki devleti ayrı varlık olarak görmüyor." diye konuştu.

Savaş olasılığına rağmen diplomasiye öncelik verdiklerini vurgulayan Şemhani, makul şartlarda ve tehdit içermeyen önerilere açık olduklarını, bu sayede olası felaketlerin önlenebileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
