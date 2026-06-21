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İran Meclis Başkanı Kalibaf: "ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz"

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ABD ile müzakereler için İsviçre'de bulunan İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump'ın saldırı tehditlerini ciddiye almadıklarını belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlere karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD ile müzakereler için İsviçre'de bulunan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, "ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Trump'a cevap verdi.

Ülkesinin tehditlere karşı boyun eğmeyeceğine vurgu yapan Kalibaf, "Tehditleri bir sonuca ulaşsaydı bugünkü çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı? ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD'li yetkililerin açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.

Trump, "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. " ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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