İran'dan Trump'ın "İran göstericileri öldürürse ABD onların yardımına koşacaktır" açıklamasına tepki

Güncelleme:
İran, ABD Başkanı Trump'ın ülkesindeki protestoculara müdahale tehdidine tepki gösterdi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD'nin iç meseleye müdahalesinin bölgedeki çıkarlarını zedeleyeceğini ifade etti. Gösteriler ekonomideki sorunlardan kaynaklanırken, hükümetin sorumlu olduğunu kabul eden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dış aktörleri suçlamamaları gerektiğini vurguladı.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın " İran'da protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Trump şunu bilmelidir ki, ABD'nin bu iç meseleye müdahalesi, ABD'nin bölgedeki çıkarlarının yok olmasına eşdeğerdir." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin ve Trump'ın tutumlarıyla, İran'da yaşanan protestoların arka planının netlik kazandığını söyleyen Laricani, "Biz geçim konusunda yaşadığı sorunları protesto edenlerle yıkıcı unsurları ayrı değerlendiriyoruz." ifadesine yer verdi.

Laricani ayrıca, Amerikan halkının kendi askerlerine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Amerikan halkı bu macerayı Trump'ın başlattığını bilmelidir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'da ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolara ilişkin, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
