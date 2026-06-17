Haberler

İran: İsrail Lübnan'daki Saldırılarını Sürdürürse Sert Karşılık Veririz

İran: İsrail Lübnan'daki Saldırılarını Sürdürürse Sert Karşılık Veririz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına son vermemesi halinde Silahlı Kuvvetleri'nin sert karşılık vereceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı, Lübnan'daki savaşın sona ermesinin ABD ile varılan barış mutabakatının ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

TAHRAN, 17 Haziran (Xinhua) -- İran, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işlediği "kötülüğe" son vermemesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin "sert" karşılık vereceği uyarısında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan salı günü yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erdiğini duyurmasından bu yana İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 84 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu ve "zulme uğrayan Lübnan halkına karşı işlediği suçları ve cinayetleri" sürdürdüğü belirtildi.

İran, ABD ve Pakistan pazartesi günü, savaşın Lübnan da dahil olmak üzere Batı Asya bölgesindeki tüm cephelerde sona erdirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptının son hali üzerinde uzlaşıldığını duyurmuştu.

İran ile ABD'nin söz konusu mutabakat metnini cuma günü İsviçre'de resmen imzalaması planlanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi salı günü Tahran'da yabancı diplomatlarla yaptığı toplantıda, Lübnan'daki savaşın sona ermesinin, İran ile ABD arasındaki barış mutabakatının "ayrılmaz" bir parçası olduğunu vurguladı. Erakçi, mutabakatın bir tarafının ABD ve İsrail, diğer tarafının ise İran ve Hizbullah olduğunu ifade etti.

Erakçi, "Savaşın sona ermesi aynı zamanda İsrail işgalinin de sona ermesi anlamına geliyor. İsrail güçleri bu savaşta işgal ettikleri Lübnan topraklarından çekilmedikçe savaş tam olarak sona ermiş sayılamaz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise pazartesi günkü basın toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'nde kontrol ettiği "güvenlik bölgelerinde" gerektiği kadar kalacağını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Saat belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır: Paraguay maçında Avustralya'yı telafi edeceğiz

Dünya Kupası'ndaki uygulamaya isyan etti: Ben hiç beğenmedim
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Dünya Kupası'nda yok artık dedirten olay! Bir anda patladı

Bir anda fışkırmaya başladı: Maça damga vuran olay
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!

İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kabloyla asılmış ceset bulundu
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı
Atatürk Barajı doldu: Kahta’daki kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Yağışlar barajı doldurdu, işletmeler suyla doldu