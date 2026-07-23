İran, İngiltere'nin ABD saldırılarına destek için üslerini açmasını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin askeri üslerini ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hazırlanması ve kolaylaştırılması amacıyla kullandırma kararını sert şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere yönetiminin söz konusu kararının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını açıkça ihlal ettiği savunuldu.

Açıklamada, BM Genel Kurulu'nun saldırının tanımına ilişkin 3314 sayılı kararına atıfta bulunularak, İngiltere'nin kararının İran'a yönelik "saldırganlık eylemi" kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik sürdürdüğü askeri saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu dile getirilen açıklamada, bu saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına her türlü katkının "saldırı suçu ve savaş suçlarına ortak olmak" anlamına geleceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak askeri saldırıları kınamak yerine ABD ve İsrail'e destek verdiğini savunarak, bunun Londra yönetiminin hukukun üstünlüğü, insan hakları ile uluslararası barış ve güvenliğe bağlılığı yönündeki söylemlerini zedelediğini savundu.

Açıklamada, İngiltere'nin bu kararının İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüğüyle bağdaşmadığı, bu tutumun 1953 darbesi, İran-Irak Savaşı döneminde Saddam Hüseyin'e verilen destek, İran'a yönelik yaptırımlar ve son dönemde Devrim Muhafızlarına ilişkin kararlarla birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca, İran'a yönelik askeri saldırıya herhangi bir şekilde katkı sağlayan tüm tarafların bunun sonuçlarından sorumlu olacağı kaydedildi.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin İran'a yönelik "operasyonlarında" İngiliz askeri üslerinin kullanılmasına onay verdiği belirtilmişti.